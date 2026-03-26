L'Université de La Réunion affiche un déficit de 6,3 millions d'euros, le président appelle "à un engagement collectif"

Dans un mail adressé aux salariés de l'Université de La Réunion ce mercredi 25 mars 2026, le président, Jean-François Hoarau, appelle ses salariés "à un engagement collectif à la hauteur des enjeux", dans un contexte difficile. L'appel fait écho au déficit financier de l'établissement, évalué à 6,3 millions d'euros, indique l'Université à Imaz Press, confirmant une information de Zinfos974. Le montant de la masse salariale, plus de 3 millions d'euros, constitue la moitié de ce déficit. Le rectorat donne trois mois à l'Université pour présenter un plan de retour à l'équilibre (Photo www.imazpress.com)

Dans cette lettre transmise à Imaz Press pz l'Université, le président, Jean-François Hoarau, rappelle : "les éléments financiers récemment présentés au Conseil d’Administration mettent en lumière une réalité que nous devons regarder avec lucidité. Si le contexte national des universités, marqué par des contraintes budgétaires croissantes, constitue un cadre général que nul ne peut ignorer, il ne saurait à lui seul expliquer la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui notre établissement."

Par cette phrase, le président de l'Université pointe du doigt les choix de gestion de l'ancienne mandature, alors sous la présidence de Frédéric Miranville.

- Plus de trois millions de déficit sur la masse salariale -

Le président de l'Université de La Réunion explique : "nous évoluons dans un cadre marqué par une politique d’emplois dynamique, qui a accompagné le développement de nos activités mais a entraîné une progression continue de la masse salariale, sans maîtrise suffisante ni financement pérenne, contribuant ainsi directement au déséquilibre actuel".

La masse salariale affichant un peu plus de 3 millions d'euros de déficit (c'est-à-dire non compensé par des recettes).

S'ajoute à cela, "des reports de charges entre exercices, certaines dépenses prévues en 2024 ayant été comptablement décalées sur 2025 (1,5 million d'euros)".

- Un déficit global de 6,3 millions d'euros pour l'Université de La Réunion -

En place depuis février 2025, l'actuelle mandature a alors élaboré le budget 2026, "dans un cadre particulièrement contraint, avec un souci constant de prudence et de sincérité budgétaire".

Malgré cette "approche volontairement restrictive", le président indique à ses salariés que "le compte financier 2025, désormais arrêté, fait apparaître un déficit important de 6,3 millions d'euros".

"Cette situation révèle que les équilibres sur lesquels reposait notre trajectoire étaient plus fragiles qu’anticipé et réduit encore les marges de manœuvre dont nous disposions pour l’exercice en cours", précise Jean-François Hoarau.

- Le rectorat donne trois mois à l'Université pour présenter un plan de retour à l'équilibre -

Face à ce déficit important, le Recteur de La Réunion, Rostane Mehdi, a enclenché le "mode conditions de retour à l'équilibre".

En effet, "le recteur, en tant que chancelier des universités, dispose de deux compétences principales : contrôle sur la légalité des actes adoptés par l’établissement et un contrôle budgétaire. Pour l’activité de contrôle budgétaire - qui se fait avec l’appui de la direction régionale des finances publiques - le recteur doit tenir compte de la soutenabilité du budget. Pour ce faire, il doit s’attacher à faire à respecter les trois critères de soutenabilité budgétaire qui sont : le fonds de roulement, la trésorerie et les charges de personnels", à répondu à Imaz Press le rectorat.

"C’est sur ce troisième critère que le rectorat a constaté une dégradation, c’est-à-dire que la proportion du budget consacrée au financement de la masse salariale a franchi le seuil maximal prévu qui est de 83 %", précise l'académie de La Réunion.

Raison pour laquelle, lors du conseil d’administration du 16 mars 2026, le recteur a demandé à l’Université de produire un plan de retour à l’équilibre financier.

Cela "implique que nous devons retrouver, rapidement, une trajectoire soutenable, en particulier en matière de masse salariale, dont le niveau excède aujourd’hui les seuils de référence, tout en préservant l’essentiel de nos missions de formations de recherches et de service au territoire", indique le président Jean-François Hoarau à ses salariés.

L'Université de La Réunion a trois mois au maximum pour présenter au recteur un projet de délibération dans lequel sera expliquée la stratégie de retour à l’équilibre que l’établissement prévoit de mettre en place.

Par la suite, le recteur émettra ou non un avis favorable afin que cette délibération soit soumise à l’examen du conseil d’administration.

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