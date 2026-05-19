À retenir ce soir : Ébola, finances publiques, jeunes adultes, Cindy Varloteau retrouvée, Florent Bax

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 19 mai 2026 : - République démocratique du Congo : l'OMS alerte sur "l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie d'Ebola - [Photos - Vidéo] Saint-Pierre : la CGTR Finances publiques dénonce un service public "de moins en moins accessible" - Retard de prise en charge : faute de place, les jeunes adultes en situation de handicap restent en structures pour enfants - Le Tampon : Cindy Varloteau retrouvée saine et sauve - Roland-Garros : fin de l'aventure pour le Réunionnais Florent Bax éliminé en qualification

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mardi sur "l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo (RDC), où elle est vraisemblablement à l'origine de 131 décès et 513 cas suspects. L'inquiétude est aussi présente à Mayotte où chassé par la guerre de nombreux ressortissants des pays des Grands lacs, dont fait partie la RDC, essayent de trouver refuge

La CGTR Finances publiques mène une action de sensibilisation, ce mardi 19 mai 2026, devant le centre des finances publiques de Saint-Pierre. Le syndicat entend alerter les usagers sur les suppressions de postes et les conséquences de la réorganisation des services de la DGFiP, notamment à l’accueil du public.

Ce lundi 18 mai 2026, la chambre régionale des comptes publie un rapport sur l'accueil des jeunes adultes en situation de handicap accueillis en structures à La Réunion. Ce rapport est basé sur le contrôle de l'association Saint-François d'Assise (ASFA). Faute de places dans le secteur adulte, de nombreux jeunes adultes sont maintenus en établissement pour enfants au titre de l'amendement "Creton". Ils représentent aujourd'hui jusqu'à 40 % des places du pôle médico-social de l'association Saint-François d'Assise. Une situation qui retarde la prise en charge des jeunes enfants, la CRC dénonce l'inertie des acteurs du secteur

Un appel à témoin avait été émis ce lundi 18 mai 2026 par la gendarmerie de La Réunion afin de retrouver Cindy Varloteau. Ce mardi, les forces de l'ordre annoncent que la quadragénaire a été retrouvée "saine et sauve"

Florent Bax, 26 ans et classé 254 ème Français a été battu, ce lundi 18 mai 2026, par le tennisman péruvien Gonzalo Bueno. Le Réunionnais faisait partie des joueurs à qui la Fédération française de Tennis (FFT) avait attribué une wild card pour les qualifications du tournoi de Roland-Garros prévu du 24 mai au 7 juin à Paris.