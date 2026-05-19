Odysséa 2025 : 318.000 euros pour accompagner les malades du cancer du sein à La Réunion

Après la mobilisation des Réunionnaises, des Réunionnais, des entreprises partenaires et des bénévoles, l’association Run Odysséa a annoncé une collecte record de 318.000 euros à l’issue d’Odysséa Réunion 2025. Une somme intégralement redistribuée en 2026 pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein et financer des actions de prévention, de soins de support et d’activité physique adaptée. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

En 2025, Odysséa Réunion a réuni 21.000 participants, permettant de récolter plus de 185.000 euros grâce aux inscriptions. À cela se sont ajoutés plus de 132.000 euros de dons d’entreprises, de collectivités et de particuliers.



Pour l'association, ce soutien permet d’organiser l’événement, mais surtout de reverser l’intégralité des inscriptions aux actions d’accompagnement des malades.



13 associations et dispositifs locaux vont pouvoir être accompagnées par l'association. L’objectif est de renforcer les soins de support, développer l’activité physique adaptée et améliorer la qualité de vie des patientes avant, pendant et après les traitements.



Une grande partie des financements soutient des programmes d’activité physique adaptée, aujourd’hui reconnus comme essentiels dans la prévention des récidives et le mieux-être des patientes.



L’association Papayes recevra ainsi 4.000 euros pour poursuivre ses séances d’activités physiques adaptées, de yoga et de soins de support à Saint-Pierre et Saint-Joseph. En 2025, l’association comptait 36 adhérentes et proposait jusqu’à sept séances hebdomadaires.



Le comité Sport Vitalité 974 bénéficiera de 12.000 euros afin de poursuivre son programme “Gym Après Cancer”, déjà implanté dans dix communes de l’île et suivi par plus de 90 pratiquants.



L’association Aqua Bien-Être, spécialisée dans l’aqua-santé, percevra 7.500 euros pour accompagner des femmes atteintes d’un cancer du sein à travers des activités aquatiques adaptées. En 2025, 51 bénéficiaires ont participé régulièrement aux séances proposées à Saint-Denis et Saint-Paul.

- Un accompagnement global des patientes -

Au-delà du sport, Run Odysséa finance aussi des dispositifs d’accompagnement social et psychologique.



L’association ASETIS recevra 8.000 euros pour développer un programme d’éducation thérapeutique et renforcer le rôle des patientes partenaires dans le parcours de soins. En 2025, ses bénévoles ont réalisé plus de 2.000 rencontres en oncologie et 1.400 en radiothérapie.



Le réseau IRIS, qui accompagne les femmes atteintes d’un cancer du sein ou gynécologique, bénéficiera de 5.000 euros pour poursuivre les permanences de sa coordinatrice de parcours. En 2025, 172 nouvelles patientes ont été suivies par l’association.



L’Institut du Sein Sud Réunion, récemment créé, recevra également un soutien financier afin d’assurer un accompagnement coordonné des patientes du sud de l’île, du diagnostic jusqu’à l’après-traitement.



La Caz’Rose, un espace d’accueil et de soins de support ouvert aux patientes et à leurs proches à l’Étang-Salé, sera dotée de 75.000 euros de financement en 2026. En 2025, 99 patientes ont fréquenté la Caz’Rose et participé à plus de 200 ateliers de bien-être, d’activité physique adaptée ou de soins de support.

- Des aides concrètes pour les malades -

L’association consacre également 100.000 euros aux aides financières directes destinées aux patientes : produits de confort, aides sociales ou accompagnement spécifique des cancers métastatiques.



En 2025, 453 personnes ont sollicité une aide auprès de Run Odysséa, représentant près de 900 dossiers traités pour un montant total de plus de 96.000 euros distribués.



Parallèlement, le dispositif Rezo’Rose, qui facilite l’accès aux soins de support comme l’art-thérapie, la réflexologie ou la socio-esthétique, poursuivra son développement grâce à une enveloppe de 40.000 euros.









