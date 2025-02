Jean-François Hoarau élu président de l'université de La Réunion

Jean-François Hoarau a été élu président de l'université de La Réunion ce lundi 17 février 2025. Il remplace à ce poste Frédéric Miranville écarté de la présidence depuis plusieurs mois. Le nouveau président a été élu par 21 voix contre 14 à son adversaire, Richard Lorion (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Professeur des universités en sciences économiques et maitre de conférence titulaire à l'Université de La Réunion depuis 2009, Jean-François Hoarau est âgé de 49 ans. Il conduisait la liste "Avenir".

Pour rappel, a ministre de l'Enseignement supérieur avait annoncé vendredi 6 octobre 2023 la suspension de Frédéric Miranville, ex président de l'Université de La Réunion, de ses fonctions et l'ouverture d'"une procédure disciplinaire" à son encontre, après une enquête ouverte sur des signalements de harcèlement. Une décision rare qui a été prise par Sylvie Retailleau afin de défendre "l’intérêt de l’établissement et de ses personnels".

"Après instruction approfondie des services du ministère et devant la gravité des faits relevés par l'enquête administrative, la ministre (Sylvie Retailleau) a pris la décision, dans l'intérêt de l'établissement et de ses personnels, de suspendre le président de l'université de La Réunion", Frédéric Miranville, "à titre conservatoire, pour une durée d'un an", avait indiqué le ministère dans un communiqué.

- Les félicitations d'Huguette Bello -

Suite à cette élection, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, réagit : "J’adresse mes plus sincères félicitations à Jean-François Hoarau pour son élection à la présidence de l’université de La Réunion. Son engagement et son parcours témoignent de son attachement à l’excellence académique.

Je suis convaincue que, sous sa direction, l’Université de La Réunion retrouvera de la stabilité et poursuivra son développement, renforçant son rayonnement régional et international, tout en répondant aux défis éducatifs, scientifiques et sociétaux de notre territoire.

Je souhaite à Jean-François Hoarau une pleine réussite dans l’accomplissement de sa mission au service des étudiants, des enseignants-chercheurs et de toute la communauté universitaire. L’Université de La Réunion peut compter sur la Région Réunion pour être un partenaire attentif, engagé et exigeant.

Face aux défis qui se présentent à nous, face aux transitions majeures et aux crises multiples de notre monde, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation doivent constituer pour notre terre de La Réunion un vecteur de progrès social et durable."

