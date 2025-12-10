Saint-Denis : les artistes de la Barre F à l’honneur au marché de noël

Le week-end dernier, à l’occasion du marché de noël, la Barre F a accueilli les dionysiens qui ont pu admirer les œuvres des artistes tout en profitant d’un moment chaleureux et convivial. Les œuvres à l’honneur étaient notamment celles de Geneviève Alaguiry, Hasawa, Réo1, le collectif Dalon, La Pintir et Stéphanie Lebon. Les dionysiens ont également pu assister au concert de Erick Isana et même repartir avec un cadeau de noël personnalisé et fait main. Nous publions un post de la ville de Saint-Denis (Photo : la ville de Saint-Denis)