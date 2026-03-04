Saint-Denis : les droits des femmes mis à l'honneur tout au long du mois de mars

La ville de Saint-Denis lance ses actions à l'occasion de la Journée internationale des droits des Femmes pendant tout le mois de mars. La conférence de presse du mardi 3 mars 2026 au centre social du Bas de la Rivière a donné le coup d'envoi d'un programme riche et engagé, déployé dans plusieurs quartiers de la ville. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Parce que l’égalité se construit au quotidien, la municipalité rassemble toutes les générations autour d’une conviction forte : chaque femme a le droit de devenir celle qu’elle choisit d’être.

Tout au long du mois, de nombreux rendez-vous seront proposés dans les différents quartiers de la ville : conférences thématiques, ateliers participatifs, spectacles, expositions et temps d’échanges. Ces initiatives ont pour objectif de sensibiliser, de transmettre et de favoriser le dialogue autour des droits des femmes et des enjeux d’égalité.

