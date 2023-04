Saint-Denis : les initiatives citoyennes mises à l'honneur

Saint-Denis a formé ses élus et agents des directions de la promotion citoyenne, du développement de territoire et des mairies annexes dans le cadre de la collaboration avec les 44 comités d'action citoyenne de la ville. L'objectif de la formation, appréhender et accompagner au mieux ces groupes de citoyens engagés pour leur quartier qui souhaitent participer activement à l'amélioration de la vie en communauté. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Saint-Denis, ville citoyenne et d’hyper proximité, poursuit sa démarche pour déployer et accompagner la promotion citoyenne. Ainsi, le temps de plusieurs jours, élu.e.s et agents des directions de la promotion citoyenne, du développement de territoire et des mairies annexes se sont réunis pour mieux appréhender ce nouvel écosystème porté par les comités d’action citoyenne.