Saint-Denis : les Instants Bohèmes s'installent au coeur du centre-ville

À l’occasion de la Fête des Mères, la ville de Saint Denis donne rendez-vous aux Dionysien.ne.s pour deux jours à ne pas manquer avec Les Instants Bohèmes. Une parenthèse artistique et romantique, pensée comme une invitation à profiter du moment présent, en toute liberté. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Sur la rue Maréchal Leclerc, entre la rue Lucien Gasparin et la rue de Paris : petits et grands sont invités à vivre des moments de partage, entre gourmandises et convivialité.

Vendredi 29 mai - Nocturne bohème de 18h à 22h

Pour cette première édition, les Instants Bohèmes invitent le public à profiter d'une véritable promenade aussi festive qu’élégante, illuminée de guinguettes et animée par les commerçant.e.s et artistes locaux.

Au cœur du centre-ville, place à une ambiance « Spécial Fête des Mères » où le public pourra retrouver une atmosphère détendue, artistique et chaleureuse. Une soirée unique sous le signe de la mode, de la musique, du partage et des découvertes.

Au programme ?

- Grand défilé de mode avec les commerçant.e.s de la rue avec le Dj DVXM, originaire de la Réunion et connu pour sa performance lors de l’évènement « Edith à Port Louis ». Retrouvez aussi le saxophoniste STAHN, un saxophoniste américain qui célèbre pour son style unique et son influence majeure sur le jazz.

- Village artisanal et terroir (le savoir-faire des habitant.e.s, les traditions locales, etc …)

- Déballage des commerces

- Food court (restaurants, des stands de nourriture,) avec des gourmandises comme des bonbons et des chocolats

- Photomaton bohème : un coin photo décoré de façon naturelle et artistique

- Ateliers créatifs et maquillage bohème, qui est un style de maquillage naturel

- Jeux en bois (échecs, dames, ...) et jeux lontan

- Animations live avec Laurence Acoustic et le groupe Acoustic’k Trip : un trio acoustique revisitant les chansons internationales, françaises et réunionnaises

Samedi 30 mai - Flânerie dans le centre-ville de 10h à 18h

Après la nocturne festive du vendredi soir et toujours au cœur de ville, les Instants Bohèmes se poursuivront tout au long de la journée dans une ambiance conviviale et familiale.

Au programme :

- Village artisanal et terroir

- Déballage des commerces

- Food court et gourmandises

Deux jours sont ainsi proposés pour découvrir, partager et célébrer les mamans dans une ambiance bohème et chaleureuse.