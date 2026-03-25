Saint-Denis : Marmit Zistoir vous invite à plonger dans l'imaginaire à La Montagne

Kriké, kraké ! Et si les histoires prenaient vie ? La ville de Saint-Denis invite la population à plonger dans l’univers de Marmit Zistoir, le temps d’une soirée où l’imaginaire s’ouvre comme un livre. Le prochain rendez-vous est donné ce vendredi 27 mars 2026, de 18h à 20h, à l’école élémentaire de Saint-Bernard, à La Montagne. (Photo ville de Saint-Denis)

Au fil des mots et des voix, petits et grands sont invités, ce vendredi, à voyager entre contes, rêves et souvenirs, là où les histoires se racontent, se partagent… et se réinventent.

Pour cette nouvelle escale culturelle, les conteurs Lola Ghidinelli et Stéphane Thomas, en partenariat avec Artourn et compagnie, donneront vie à des récits portés par la richesse de la tradition orale.

Une parenthèse douce et conviviale, entre imaginaire et patrimoine, pour se laisser emporter au rythme des mots et des émotions.

Un événement gratuit et ouvert à toutes et tous.