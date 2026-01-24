Saint-Denis : nouvelle parution du "journal des bonnes nouvelles" dans le cartable de vos enfants

Une nouvelle parution du journal des bonnes nouvelles retranscrivant les temps forts passés à l'École du Bonheur avant les grandes vacances. Ce journal est à retrouver dans le cartable de votre enfants dès la rentrée. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au sommaire de ce journal :

- Pages 2 & 3 : Les festivités à l’école pour cette fin 2025

Repas et animations de Noël & Partage d'une recette créole en vidéo

- Page 4 :

Le sport au cœur des actions solidaires

Courses ELA et Cross Téléthon : courir pour combattre les maladies.

- Page 5 :

S’amuser et apprendre autrement

Projets pédagogiques exemplaires, activités de la pause méridienne et périscolaire en action.

- Page 6 :

Protéger les enfants, aujourd’hui et demain

Droits de l’enfant, actions du PRE sur les usages des écrans, Journée de grand rassemblement avec la JIPPH, Actions phares du Conseil des Enfants Dionysiens

Page 7

- Le temps des vacances à Saint-Denis

Page 8

- Jeux & Loisirs

Ce journal est dispoible ici : https://www.calameo.com/read/007624139c18634f90d17