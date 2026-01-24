Saint-Denis : nouvelle parution du "journal des bonnes nouvelles" dans le cartable de vos enfants

Une nouvelle parution du journal des bonnes nouvelles retranscrivant les temps forts passés à l'École du Bonheur avant les grandes vacances. Ce journal est à retrouver dans le cartable de votre enfants dès la rentrée. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : rb/www.imazpress.com)
Au sommaire de ce journal :
- Pages 2 & 3 : Les festivités à l’école pour cette fin 2025
Repas et animations de Noël & Partage d'une recette créole en vidéo
- Page 4 :
Le sport au cœur des actions solidaires
Courses ELA et Cross Téléthon : courir pour combattre les maladies.
- Page 5 :
S’amuser et apprendre autrement
Projets pédagogiques exemplaires, activités de la pause méridienne et périscolaire en action.
- Page 6 :
Protéger les enfants, aujourd’hui et demain
Droits de l’enfant, actions du PRE sur les usages des écrans, Journée de grand rassemblement avec la JIPPH, Actions phares du Conseil des Enfants Dionysiens
Page 7
- Le temps des vacances à Saint-Denis
Page 8
- Jeux & Loisirs
Ce journal est dispoible ici : https://www.calameo.com/read/007624139c18634f90d17