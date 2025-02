Saint-Denis : nouvelle sélection en équipe de France pour Melvine Malard

La ville de Saint-Denis et toute La Réunion sont derrière l'attaquante Française, Melvine Malard pour sa récente sélection en Équipe de France. Championne d'Angleterre avec son club Manchester United, "sa détermination et son talent font la fierté de notre ville et de toute l’île." Les prochaines rencontres internationales sont contre la Norvège et l'Islande, pour les deux premières journées de la Ligue des Nations féminine. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : AFP).