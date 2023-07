Saint-Denis organise les rendez-vous CMA Mobile

Saint-Denis, ville ambitieuse et citoyenne, se mobilise pour favoriser l'insertion et l'emploi aux Dionysien.ne.s. À cette occasion, la commune organise la semaine prochaine les rendez-vous CMA Mobile ce mardi 4 juillet de 10 heures à 14 heures à LESPASS de Bellepierre.

Ne manquez pas cette date, et cette opportunité pour découvrir les métiers et formations proposés par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion.



Obtenez des informations sur : l’artisanat, la création et le développement d’entreprise, la reconversion professionnelle, la formation continue et l’apprentissage, les conseils juridiques, économiques, formalités diverses, etc. Plusieurs postes en alternance seront à pourvoir.