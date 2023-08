Saint-Denis : Philippe Vigier à la rencontre des projets d'aménagements

Le Ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier était en visite ce mercredi 30 août 2023 à Saint-Denis. L'occasion de découvrir les projets d'aménagements de la ville tels que PRUNEL (Projet de Renouvellement Nord Est Littoral) et RUCH (Renouvellement Urbain du Chaudron). Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Denis)

Philippe Vigier, Ministre délégué chargé des Outre-mer était en visite pour la première fois, ce mercredi 30 août à Saint-Denis, dans les quartiers de Bouvet, Vauban et du Chaudron. L’objectif était de lui présenter les avancées majeures du projet PRUNEL (Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral) et du projet RUCH (Renouvellement Urbain du Chaudron). Mission réussie puisque le Ministre a annoncé le déblocage d’un million d’euros afin de favoriser les mobilités douces pour la Ville Durable.

PRUNEL engagé pour le bien-être de ses habitant.e.s

La première partie de la visite ministérielle a eu lieu dans les quartiers de Bouvet et de Vauban. Le cortège, composé des élus de la Ville, de la préfecture et des bailleurs sociaux guidé par la Maire, a ainsi visité un appartement témoin au Butor, déjà réhabilité par la SHLMR. La délégation a ensuite pris la direction des bâtiments SIDR de Vauban qui seront détruits pour laisser place à nouveau projet où plusieurs scénarios sont envisagés. Pour rappel, le nouveau NPRU (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) de Saint-Denis représente près de 400 millions d’euros.

RUCH, une transformation du quartier

Pour la deuxième partie de la séquence, la délégation a pris le bus en direction du Chaudron. La Maire Éricka Bareigts s’est lancée dans une visite guidée explicative de sa Ville en évoquant les problématiques liées au transport et la volonté de transformer Saint-Denis en ville du quart d’heure notamment avec l’arrivée du projet BAOBAB mené par la CINOR. Ce projet de bus à haut niveau de service entre l’Ouest et l’aéroport en passant par Saint-Denis est un projet qui serait complémentaire à l’offre proposée par le téléphérique, le bus gratuit pour les 6 à 23 ans, etc. La délégation ministérielle a ensuite fait un arrêt au Pôle d’Échange Multimodal du Chaudron, l’occasion pour le Ministre d’être mis au fait des facilités de mobilité engendrées par la première année de fonctionnement du téléphérique.

L’îlot flamboyants l’un des premiers jalons du projet RUCH (Renouvellement Urbain du Chaudron) a été le second arrêt du Chaudron. L’occasion pour les bailleurs sociaux de revenir sur le projet global sur le quartier. La Maire a également annoncé la volonté de construire une résidence senior dans le quartier.

La séquence s’est terminée aux jardins familiaux du Chaudron où le Ministre a remercié chaleureusement la Maire pour cet après-midi de terrain au plus proche des dionysien.nes.

Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : "Cette visite est cruciale car nous sommes plutôt en demande de soutien financier au Ministre sur nos différents thématiques d’aménagement et de mobilité. Cette visite de terrain traduit l’engagement de l’État sur nos différents projets sur PRUNEL et RUCH"