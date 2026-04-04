Saint-Denis : que faire ce week-end dans le chef-lieu

À l’occasion du week-end de Pâques, la Ville de Saint-Denis donne rendez-vous aux Dionysien.ne.s pour un week-end riche en animations, mêlant dynamisme économique, festivités familiales et temps forts culturels. Du centre-ville au Barachois, petits et grands sont invités à vivre des moments de partage, entre gourmandise, créativité et convivialité. (Photo ville de Saint-Denis)

• Les Merveilles gourmandes de Pâques en centre-ville : Carré piéton | Samedi 4 avril | 9h - 18h

Le centre-ville se transforme en un univers féerique dédié à Pâques, avec des animations réparties sur l’ensemble du carré piéton. Au programme : ateliers créatifs (maquillage, décoration d’œufs, création de paniers, oreilles de lapin…), animations festives, dont une session Just Dance, présence de mascottes lapins tout au long de la journée

Un grand jeu chocolaté viendra rythmer la journée, avec la participation des commerçants du centre-ville et des tirages au sort toutes les heures, permettant de remporter des paniers gourmands. Des distributions d’œufs en chocolat seront également proposées au public.

• Le Marché de nuit spécial Pâques : Barachois | Samedi 4 avril | 19h - minuit

En soirée, le Marché de nuit prend des airs de fête de Pâques avec une programmation festive et familiale.

Devant la statue Roland Garros, petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs sur le thème de Pâques : création de paniers recyclés, poussins en papier ou décorations à suspendre, un atelier gourmand avec Sweet Délices permettra de décorer et déguster des sablés de Pâques, des ateliers tressage (perles et coquillages) seront également proposés.

En déambulation, une mascotte distribuera des œufs en chocolat, tandis qu’une chasse aux œufs nocturne invitera les familles à participer à un jeu immersif et ludique. Et côté ambiance : karaoké libre et live au Jardin de la Liberté, fanfare au bassin du Barachois, avec Lorkes Lontan Komela et Mokentol, et observation des étoiles sur la jetée avec Astroalpa.

Une soirée conviviale et intergénérationnelle à ne pas manquer

- D'autres temps forts portés par la ville -

• Rando Culture : 14h | départ Château Morange

Une immersion dans l’histoire de Saint-Denis, sur les traces des anciens camps d’esclaves, d’engagés et d’ouvriers.

• Portes ouvertes des ateliers d’artistes : 14h – 18h | Barre F – Château Morange

Rencontres et échanges avec les artistes dans leurs espaces de création.

• Sensibilisation à l’autisme : 9h – 17h | Centre-ville

L’action « Le rideau de l’indifférence vers la tolérance » invite le public à participer à une démarche symbolique pour faire évoluer les regards sur l’autisme invisible.