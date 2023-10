Saint-Denis : rassemblement pour la paix entre Israël et la Palestine

Dans un contexte marqué par la multiplication des conflits armés et tensions internationales, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis et le conseil municipal invitent la population à une manifestation symbolique d'appel à la paix et à la solidarité. Le rassemblement se tiendra ce dimanche 22 octobre à 9h sur le parvis de la salle du Conseil municipal.

En solidarité avec les civils israéliens et palestiniens la manifestation sera silencieuse, sans prise de parole.

Un double drapeau, Palestinien et Israélien, dessiné par des artistes, avec une colombe et le mot Paix, sera hissé sur le mât de l'hôtel de ville à cette occasion.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com