Saint-Denis : rencontre avec le photographe animalier et l'auteur Yabalex

À l’occasion de la journée mondiale du livre, Saint-Denis et l'association "La Réunion des Livres" ont organisé la 7ème édition de "Je lis un livre péï" dans toutes les bibliothèques et médiathèques de la ville pour un accès culturel à tous. Samedi 22 avril dernier, le public a pu rencontrer le photographe animalier et l'auteur Yabalex qui a écrit un libre sur les oiseaux réunionnais. Une ouverture à la littérature oeuvrée par nos talentueux auteurs locaux, parfois méconnus du grand public, qui ont su faire voyager, transporter petits et grands à travers leurs contes enchantés, documentaires péi, spectacles et concerts hauts en couleurs. Des ateliers créatifs, des débats immersifs et des rencontres dédicacées, ont ponctué les différents moments de la journée. Les marmailles ont pu découvrir les fabuleuses zistoir lontan, développer leur imagination, et pour certain une révélation pour le goût de la lecture. (Photos : ville de Saint-Denis)