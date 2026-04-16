Saint-Denis : retour du dimanche ô barachois

Le dimanche ô barachois fait son grand retour. Un programme haut en couleurs vous attend pour cette édition, ce dimanche 19 avril de 15h à 19h. Nous vous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)
- Au programme -
- Dansez au rythme du Maloya avec Batukabar’Maloya
- Laissez-vous emporter par le Séga avec Générations Séga
- Danses traditionnelles avec l’Association Famille Solidaire du Nord
- Élégance et prestance avec Miss & Mister Saint-Denis (Association Event’s Folies)
- Énergie garantie avec le Groupe Team Evolution
- Marcelino célèbre ses 50 ans de carrière et son anniversaire -
Un show unique entouré de ses danseuses et d’invités prestigieux Melody Chaton, Jalsa des Îles, Michael Clency.
Un spectacle festif et inoubliable au rythme du Séga Mauricien !
- Des animations pour toute la famille -
- Village santé & bien-être
- Échecs en simultané avec le Maître Johan Fondrat
- Jeux sportifs (mini-golf, tir à l’arc, badminton…)
- Jeux lontan & jeux en bois
- Ateliers créatifs (mandalas, galets)
- Bulles géantes & jeux de société
Un coin détente convivial pour se retrouver, partager et se régaler en famille ou entre amis.