Saint-Denis : retour du dimanche ô barachois

Le dimanche ô barachois fait son grand retour. Un programme haut en couleurs vous attend pour cette édition, ce dimanche 19 avril de 15h à 19h. Nous vous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

- Au programme -

- Dansez au rythme du Maloya avec Batukabar’Maloya

- Laissez-vous emporter par le Séga avec Générations Séga

- Danses traditionnelles avec l’Association Famille Solidaire du Nord

- Élégance et prestance avec Miss & Mister Saint-Denis (Association Event’s Folies)

- Énergie garantie avec le Groupe Team Evolution

- Marcelino célèbre ses 50 ans de carrière et son anniversaire -

Un show unique entouré de ses danseuses et d’invités prestigieux Melody Chaton, Jalsa des Îles, Michael Clency.

Un spectacle festif et inoubliable au rythme du Séga Mauricien !

- Des animations pour toute la famille -

- Village santé & bien-être

- Échecs en simultané avec le Maître Johan Fondrat

- Jeux sportifs (mini-golf, tir à l’arc, badminton…)

- Jeux lontan & jeux en bois

- Ateliers créatifs (mandalas, galets)

- Bulles géantes & jeux de société

Un coin détente convivial pour se retrouver, partager et se régaler en famille ou entre amis.