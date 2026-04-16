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Saint-Denis : retour du dimanche ô barachois

  • Publié le 16 avril 2026 à 13:39
Saint-Denis : ambiance festive pour la 7e édition de Dimanche Ô bARACHOIS
Saint-Denis : ambiance festive pour la 7e édition de Dimanche Ô bARACHOIS

Le dimanche ô barachois fait son grand retour. Un programme haut en couleurs vous attend pour cette édition, ce dimanche 19 avril de 15h à 19h. Nous vous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

- Au programme -

- Dansez au rythme du Maloya avec Batukabar’Maloya

- Laissez-vous emporter par le Séga avec Générations Séga

- Danses traditionnelles avec l’Association Famille Solidaire du Nord

- Élégance et prestance avec Miss & Mister Saint-Denis (Association Event’s Folies)

- Énergie garantie avec le Groupe Team Evolution

- Marcelino célèbre ses 50 ans de carrière et son anniversaire - 

Un show unique entouré de ses danseuses et d’invités prestigieux Melody Chaton, Jalsa des Îles, Michael Clency.

Un spectacle festif et inoubliable au rythme du Séga Mauricien !

- Des animations pour toute la famille - 

- Village santé & bien-être
- Échecs en simultané avec le Maître Johan Fondrat 
- Jeux sportifs (mini-golf, tir à l’arc, badminton…)
- Jeux lontan & jeux en bois
- Ateliers créatifs (mandalas, galets)
- Bulles géantes & jeux de société

Un coin détente convivial pour se retrouver, partager et se régaler en famille ou entre amis.

Saint-Denis, Barachois

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