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Saint-Denis : les agents communaux, les élus et la maire réunis pour échanger autour de la sécurité

  • Publié le 15 juin 2026 à 14:44
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 14:53
Saint-Denis : les agents communaux, les élus et la maire réunis pour échanger autour de la sécurité

Dans le cadre des 100 premiers jours du mandat, la ville de Saint-Denis poursuit le dialogue avec ses équipes. Aux côtés de Monique Orphé, élue déléguée à la sécurité, un temps d'échange a réuni les équipes de la Police municipale, les ASVP, les opérateurs de vidéoprotection et les personnels administratifs. Le but : partager les orientations du projet municipal et les priorités qui guideront l'action publique dans les années à venir. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis : (Photo ville de Saint-Denis)

Zoom, Saint-Denis, Sécurité, Police municipale, ASVP, Vidéoprotection

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