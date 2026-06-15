Saint-Denis : les agents communaux, les élus et la maire réunis pour échanger autour de la sécurité

Dans le cadre des 100 premiers jours du mandat, la ville de Saint-Denis poursuit le dialogue avec ses équipes. Aux côtés de Monique Orphé, élue déléguée à la sécurité, un temps d'échange a réuni les équipes de la Police municipale, les ASVP, les opérateurs de vidéoprotection et les personnels administratifs. Le but : partager les orientations du projet municipal et les priorités qui guideront l'action publique dans les années à venir. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis : (Photo ville de Saint-Denis)