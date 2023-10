Saint-Denis s’unit pour répondre à la demande de logements sociaux

Au 31 mars 2023, Saint-Denis, la Ville capitale de la Réunion, faisait face à une demande croissante de logements sociaux, avec près de 41 000 demandes enregistrées. C'est pourquoi la municipalité souhaite prendre des mesures. Nous publions ci-dessous son communiqué. (Photo Saint-Denis)

Une convention de partenariat a été signée avec l’AGORAH agence d’urbanisme public, marquant les efforts visant à développer un nouveau schéma de construction et de réhabilitation des logements sociaux.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis, souligne la nécessité de travailler avec les acteurs financiers, les entreprises, les bailleurs, et les services de l'État pour débloquer des solutions concrètes et durables à cette situation figée. L'objectif est d'être pragmatique et opérationnel pour répondre à l'urgence de la crise du logement.