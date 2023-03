Saint-Denis se classe deuxième du concours des outre-mer durables

La ville de Saint-Denis a obtenu mercredi 29 mars 2023 à l'Assemblée Nationale, le deuxième prix des "Outre-mer durables" pour son travail sur la pollution lumineuse. Ce concours s'inscrit dans le cadre des "Trophées Éco-Actions" qui récompensent l'innovation des collectivités dans leurs démarches vertueuses envers l'écologie. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Depuis 30 ans, les Trophées Eco-Actions récompensent l’innovation et l’exemplarité des collectivités locales en matière de protection de l’environnement et de développement durable tout en affirmant leur rôle incontournable dans ces domaines.



Le concours « Les Outre-mer durables » a notamment pour objectif de mettre en lumière les initiatives exemplaires des collectivités ultramarines en matière de politique environnementale et de développement durable.

La préservation de l’environnement étant au cœur de nos préoccupations, c’est de toute évidence que Saint-Denis, en route vers un territoire plus vert et plus durable, s’est présenté l’an dernier au concours « Les Outre-mer durables ».



Pour cette 32ème édition, Saint-Denis a reçu le deuxième prix des « Outre-mer durables » pour son travail sur la pollution lumineuse. C’est ainsi avec fierté et honneur que la capitale ultramarine a été sélectionnée parmi une centaine de dossiers.

Nous avons été invités à recevoir le trophée à l’Assemblée nationale, en présence de la secrétaire d’État chargée à l’Écologie, Bérangère Couillard, ce mercredi 29 mars 2023.

Je remercie Philippe Naillet de m’avoir représenté hier soir lors de cette cérémonie. Nos grands projets, comme PRUNEL (Projet de Rénovation Urbaine Nord Est Littoral), Dionypark, ou encore le projet de Rénovation Urbaine du Chaudron (RUCH), ont su séduire et parler au jury. Ils ont su voir la volonté, l’efficacité et la pérennité de notre démarche visant à lutter contre l’empreinte écologique.

Alors que nous avions d’ores et déjà reçu un label pour notre EcoQuartier PRUNEL, ce trophée vient appuyer tout le travail réalisé dans ce sens depuis le début de la mandature. Nous tenons à construire un Saint-Denis de demain comme une ville durable, écologique, soucieuse du bien être de ses habitants en proposant des solutions pour un meilleur confort thermique, acoustique ou encore des mobilités plus douces.