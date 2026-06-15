École inclusive : la ville de Saint-Denis rappelle son soutien aux AESH

La ville de Saint-Denis a réaffirmé son soutien aux AESH et à leur combat pour une véritable reconnaissance professionnelle. "Leur métier reste insuffisamment reconnu", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la ville. "Leur statut, leur rémunération, leurs conditions de travail et la considération qui leur est accordée doivent enfin être à la hauteur des missions qu’ils accomplissent chaque jour". Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)