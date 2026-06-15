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École inclusive : la ville de Saint-Denis rappelle son soutien aux AESH

  • Publié le 15 juin 2026 à 14:59
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 15:02
AESH

La ville de Saint-Denis a réaffirmé son soutien aux AESH et à leur combat pour une véritable reconnaissance professionnelle. "Leur métier reste insuffisamment reconnu", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la ville. "Leur statut, leur rémunération, leurs conditions de travail et la considération qui leur est accordée doivent enfin être à la hauteur des missions qu’ils accomplissent chaque jour". Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Zoom, Saint-Denis, AESH, Jeunesse, Education, Santé, Ecole inclusive, Handicap

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