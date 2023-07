Saint-Denis : un cinéma plein air pendant les vacances scolaires au Chaudron

Le temps des vacances, la ville de Saint-Denis organise son CinéRétro à ciel ouvert du 8 juillet au 12 août 2023. Six séances de films cultes sont prévues avec des animations musicales tous les samedis soir à l'amphithéâtre de verdure du Chaudron (photo : sly/www.imazpress.com)

Nattes et chaises pliantes seront mises à disposition des spectateurs tout au long des vacances pour assister aux visionnages sur grand écran.

Dès 19h chaque samedi, il sera donc possible de prendre place dans l'amphithéâtre du Chaudron pour profiter dans un premier temps d'une animation musicale reprennant les musiques du film diffusé avant de le découvrir.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a présenté la programmation de ce cinéma éphémère ce lundi 3 juillet 2023. "La programmation se veut rétro avec des films cultes, pour ainsi créer du lien entre les générations, qu’elles puissent revivre et partager ces souvenirs d’enfance" a-t-elle précisé.

Parmi les films sélectionnés, "E.T., l'extra-terrestre" de Steven Spielberg, "La fureur du dragon" de Bruce Lee ou encore "Le bon, la brute et le truand" de Sergio Leone.

- Rasssembler les dionysiens -

"On invite les gens à venir avec leur pique-nique et profiter en famille" a insisté la maire de Saint-Denis.

Pour Stéphane Hoarau, directeur de la culture à la mairie, cet évènement donne une occasion de profiter de films gratuitement dans une atmosphère qui se veut conviviale et chaleureuse.

"Souvenez-vous de ces grands films regardés à la télévision depuis votre canapé. En famille, entre amis, tous à rire, crier ou pleurer ensemble. Ces moments n’existent plus aujourd’hui ; on est tous isolés sur nos écrans ! Alors, durant les vacances, chaque samedi soir, il sera possible de se blottir à plusieurs sous une même couette, pour rire, crier et pleurer à nouveau ensemble" a-t-il lancé.

- Redonner vie à l'amphithéâtre -

Les films seront tous à l'affiche de l'amphithéâtre de verdure du Chaudron, allée du zoo. Un choix bien réflechi pour la maire de Saint-Denis qui souhaite lui redonner "ces lettres de noblesse".

"Historique, l’amphithéatre du Chaudron, est un lieu où de grands artistes internationaux se sont produits. Notre souhait est que la population se réapproprie ces lieux et en profite" a-t-elle exprimé.

À termes l'espace sera rehabilité dans le cadre de la rénovation urbaine du Chauron pour redevenir un théâtre de verdure et pourra accueillir d'autres événements culturels.

Le programme complet du CinéRétro ci-dessous.

