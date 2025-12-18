Saint-Denis : un dispositif Pédibus pour un retour sécurisé le 20 décembre

À l’issue des festivités du 20 Désanm, la ville de Saint-Denis met en place le Pédibus, un dispositif d’accompagnement à pied sécurisé et encadré, afin de faciliter le retour du public vers les zones de stationnement les plus éloignées. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’objectif du Pédibus est de sécuriser et accompagner les personnes isolées le long des parcours, en leur permettant de rejoindre leur véhicule ou les parkings éloignés sans être seules, et ainsi de garantir un retour serein après la Fèt Kaf. Ce dispositif permet à toute personne qui le souhaite d’être raccompagnée en groupe, dans un cadre organisé et encadré.

- Points de départ et itinéraires -

Pour ce 20 Désanm, un point de départ unique est installé en face du Burger King (rue de Paris).

Trois itinéraires sont proposés pour rejoindre en toute sécurité les principaux secteurs de stationnement :

- La Gare routière, via la rue de Nice, avec retour sur les longères du front de mer

- Le Jardin de l’État, en remontant la rue de Paris

- Le parking du Bas de la Rivière

À partir de 22h, 25 médiateurs seront mobilisés pour guider et accompagner le public. Des départs de groupes accompagnés sont organisés toutes les 45 minutes :

- Premier départ : 22h

- Dernier départ : 2h

Pour l'occasion, une signalétique spécifique et renforcée permettra d’identifier clairement le point de regroupement et d’orienter efficacement le public vers les itinéraires proposés. Déjà expérimenté lors de la Fête de la Musique cette année, le dispositif Pédibus est reconduit pour la Fèt Kaf, afin de répondre aux enjeux de sécurité et de tranquillité du public durant la manifestation.