Saint-Denis : partenaire "incontournable" des chefs d’entreprise

La ville de Saint-Denis exprime le mercredi 2 octobre 2024, son attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans locaux, avec une série d’initiatives visant à soutenir chaque étape de leur développement. Cela a été récemment mis en lumière lors de la rencontre avec la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), qui s’est déroulée sur le lieu du futur marché artisanal au 83 rue Léopold Rambaud. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

La ville met à disposition des infrastructures adaptées, comme les ecobox, des espaces modulaires et économiques permettant aux chefs d’entreprise de démarrer leur activité dans des conditions optimales. Ces installations favorisent l’entrepreneuriat local en offrant des solutions d’hébergement à faible coût, propices à la croissance des jeunes entreprises.

La ville aide ensuite les entreprises à trouver les ressources humaines nécessaires à leur développement. À cet effet, elle organise régulièrement des job datings et collabore étroitement avec de grandes institutions de formation, telles que les chambres consulaires, pour garantir une offre de main-d’œuvre qualifiée. Ce partenariat assure aux PME un accès direct à des candidats et candidates formés et qui sont prêts à intégrer les secteurs d'activité clés.

Une fois les entreprises installées, la ville les soutient également pour trouver des débouchés commerciaux. Le système d’allotissement des marchés publics permet de diviser les appels d'offres en lots plus accessibles aux PME, les rendant plus compétitifs face aux grandes entreprises.

En 2023, plus de 90% des marchés publics ont été attribués à des PME, dont 45% à des entreprises dionysiennes, et cette tendance continue en 2024 comme la maire a eu l'occasion de l'expliquer aux chefs d'entreprises lors du dernier Haut

conseil à la commande publique.

De plus, la ville augmente ses budgets alloués aux marchés publics et renforce la communication auprès des entreprises locales à travers des évènements comme le salon SBA (Small Business Act) organisé par la CINOR auquel elle participe depuis son lancement ou des évènements ciblés qu'elle organise à l'intention de secteurs d'activité.

La ville de Saint-Denis accompagne les entreprises à chaque étape de leur parcours : de l’installation à l’accès aux ressources humaines, en passant par l’ouverture aux marchés publics. Avec un budget croissant dédié à ces actions et des mesures adaptées à la taille et aux besoins des PME, la ville s’engage concrètement pour faire prospérer l’économie locale.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis explique ceci : "Notre commande publique qui est de plus de 70 millions, on l’oriente à plus de 90% vers nos petites entreprises. Nous sommes dans une dynamique pour cette année, l’année prochaine et l’année d’après, encore plus importantes sur la commande publique. Il faut que les artisans se préparent à répondre aux marchés et que les chambres consulaires et les organisations patronales se préparent à offrir et à présenter des offres."