Saint-Denis : une journée dédiée à la mucoviscidose

Parler et sensibiliser

Ce dimanche 24 septembre 2023, se sont déroulées les Virades de l'Espoir, pour la première fois sur le territoire dionysien. Et ce, à l'occasion de la Journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose. Tout au long de la journée, le but était de parler, d'échanger et de récolter des fonds afin de trouver des solutions pérennes pour vaincre la mucoviscidose. Nous relayons le post de la ville de Saint-Denis. (Photos : Saint-Denis)

Cette maladie rare est une maladie génétique héréditaire et dégénérative qui touche les voies respiratoires et les appareils digestifs.

Notre territoire fait partie des départements les plus touchés. La ville de Saint-Denis, soucieuse de la santé de ses habitants, met donc un point d’honneur à mener des actions de prévention et de sensibilisation.

Au-delà d'informer, ce type d'évènement permet de redonner de la dignité et de l’espoir aux personnes malades, tout en accompagnant les familles sur une journée de lâcher prise et de convivialité.