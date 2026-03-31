Saint-Denis : une matinée pour clôturer le mois de mars, dédié aux droits des femmes

A L’Atelier du Bas de la Rivière, le mois de mars, engagé autour des droits des femmes, s'est clôturé avec un événement riche en échanges et découvertes. Au programme de cette matinée : modelage à l’argile, démonstrations et initiations à la boxe, danse sportive, mandala art, sensibilisations autour des dépistages des cancers et des addictions, Henné, tressage et moments bien-être. "À Saint-Denis, si le mois de mars touche à sa fin, l’engagement pour les droits des femmes, lui, continue". Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photos ville de Saint-Denis)