Saint-Paul, labellisée Pavillon Bleu pour la 26ème année consécutive

Pour la 26ème année consécutive, Saint-Paul est labellisée Pavillon Bleu. Un label exigeant, créé en 1985, qui reconnaît l'engagement pour la qualité de l’eau, la gestion des déchets, la préservation des écosystèmes marins et le développement d’un tourisme durable. "Depuis 26 ans, la ville de Saint-Paul est fière de relever ce défi", écrit la mairie de Saint-Paul. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Saint-Paul hisse le Pavillon Bleu pour la 26ème année consécutive.

Un label exigeant, créé en 1985, qui reconnaît notre engagement pour la qualité de l’eau, la gestion des déchets, la préservation des écosystèmes marins et le développement d’un tourisme durable.

Depuis 26 ans, la ville de Saint-Paul est fière de relever ce défi.

Ce n'est pas tout.

Cette année, la plage de La Saline intègre également les sites labellisés de la commune afin de répondre à un nouveau critère obligatoire du label : proposer au moins une plage accessible aux personnes en situation de handicap.

Le label Pavillon Bleu France , porté par l’association Teragir , réunit de nombreuses communes et plages engagées pour un tourisme plus responsable en France.

On vous donne rendez-vous sur nos plages saint-pauloises.