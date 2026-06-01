Saint-Paul se mobilise pour la réussite éducative

Le vendredi 29 mai 2026, sous la présidence du maire de Saint-Paul Emmanuel Séraphin, la Ville a organisé, au lycée Paul-Vegès, le premier comité de pilotage de la réussite éducative avec l’ensemble de ses partenaires. "Objectif : faire de Saint-Paul un territoire zéro décrocheur", écrit la mairie de Saint-Paul. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Cette ambition s’appuie sur des dispositifs complémentaires : cité éducative, programme et dispositif de réussite éducative, plan éducatif global, projet éducatif de territoire, contrat local d’accompagnement à la scolarité et l’ensemble des actions éducatives, sociales et de santé portées sur le territoire.

Ce Copil inédit réunit un écosystème allant de la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle pour garantir la réussite des 0-25 ans.

Parce qu'un marmay qui décroche, ce n’est pas seulement un parcours scolaire qui vacille. C’est une famille entière qui souffre. Un jeune qui perd confiance.

À Saint-Paul, c'est une communauté éducative unie au service de l’avenir de nos marmay qui se construit chaque jour.

Parce qu’un jeune que l’on raccroche aujourd’hui, c’est un parcours entier que l’on remet sur les rails.