Défi Mai à vélo : Saint-Paul est la première commune de la Réunion

Tout le long du mois de mais, les habitants des communes de l'île, étaient invités à participer au challenge du mois de mai à vélo. Une initiative, avec pour objectif de réduire la pollution, de faire des économies et de favoriser le bien-être au quotidien. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. ( Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Le challenge mai à vélo s'est achevé hier avec un résultat exceptionnel : 79 541 km parcourus par les habitants de Saint-Paul, soit près de 8 fois l'objectif initial fixé à 10 000 km.

Grâce à la mobilisation de 107 participants et plus de 3 200 trajets réalisés, Saint-Paul se classe première commune de La Réunion, à la 219e au classement national et à la 55e dans sa catégorie de population.

Cette mobilisation a permis d'éviter le rejet de 17,4 tonnes de CO₂, soit l'équivalent de 5cinqallers-retours Réunion-Paris en avion.

Les agents de la collectivité ont également relevé le défi avec 5 263 km parcourus et une belle quatrième place régionale.

Félicitations à tous les cyclistes qui ont participé à cette formidable aventure. Ensemble, vous démontrez que le vélo a toute sa place dans les déplacements du quotidien et contribue à construire un territoire plus durable et plus sain.