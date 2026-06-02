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Saint-Paul : circulation interrompue sur la RN1A

  • Publié le 2 juin 2026 à 11:46
  • Actualisé le 2 juin 2026 à 11:56
panneau de travaux

La ville de Saint-Paul informe les usagers que des travaux réalisés par la Région Réunion, auront lieu sur la RN1A ,Chaussée Royale, dans le secteur de Sabiani. La circulation sera interrompue ce vendredi 5 juin de 20h à 5h du matin durant la période des travaux. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, à respecter la signalisation mise en place et à emprunter les itinéraires de déviation prévus. La ville vous remercie de votre compréhension et vous appelle à la plus grande vigilance aux abords du chantier. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour plus d'informations c'est ici.

Saint-Paul, Circulation, Zoom

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