Saint-Paul : circulation interrompue sur la RN1A

La ville de Saint-Paul informe les usagers que des travaux réalisés par la Région Réunion, auront lieu sur la RN1A ,Chaussée Royale, dans le secteur de Sabiani. La circulation sera interrompue ce vendredi 5 juin de 20h à 5h du matin durant la période des travaux. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, à respecter la signalisation mise en place et à emprunter les itinéraires de déviation prévus. La ville vous remercie de votre compréhension et vous appelle à la plus grande vigilance aux abords du chantier. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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