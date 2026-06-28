La ville de Saint-Paul accueille les enfants pour les vacances

Les vacances approchent et la ville de Saint-Paul propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités variées et enrichissantes au sein des Accueils de loisirs sans hébergement (Alsh), du 20 juillet au 7 août 2026. Des navettes sont disponibles pour les quartiers éloignés. Les inscriptions sont ouvertes du 29 juin au 13 juillet 2026. "Encadrés par des professionnels, les marmay pourront s'épanouir à travers des ateliers artistiques, sportifs et culturels", affirme la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Structures réparties sur l'ensemble des bassins de vie suivant :

- Saint-Paul ville

- Étang

- Savanna

- Saint-Gilles-les-Bains

- Plateau Caillou

- La Plaine-Bois-de-Nèfles

- La Saline

- Le Guillaume/Bois Rouge



Pour plus d'informations et pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le portail "Accueil Famille".