Saint-Paul : Bouger Ô revient pour une nouvelle saison

Bouger Ô revient pour une nouvelle saison. Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez pratiquer une activité physique gratuitement près de chez vous rejoignez le dispositif de la ville de Saint-Paul. Les inscriptions sont ouvertes du 29 juin au 10 juillet 2026 au gymnase centre de Saint-Paul de 9h à 11h30 et de 13h à 15h. "Bouger Ô, c'est un dispositif labellisé Sport santé bien-être qui favorise l'accès gratuit à une activité physique de proximité pour tous les Saint-Paulois. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

- Pièces à fournir -

- 1 photo d'identité

- Un certificat médical de moins de 3 mois

- Une attestation d'assurance responsabilité civile

Pour toutes les informations c'est ici.