Saint-Paul vous aide dans vos démarches administratives

Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives, la ville de Saint-Paul continue de garantir l’accès aux droits pour toutes et tous grâce aux permanences d’écrivains publics déployées sur l’ensemble du territoire. Ces permanences gratuites permettent d’accompagner les Saint-Paulois, en particulier les plus fragiles, dans la rédaction de courriers, formulaires ou dossiers administratifs. "Un service de proximité, au plus près des besoins de la population", souligne la mairie. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Découvrez le planning complet des permanences pour le mois de juillet 2026 dans chaque bassin de vie ici.