La ville de Saint-Paul met à l'honneur ses diplômés de 2026

La ville de Saint-Paul célèbre les diplômés de 2026. "Du Cap au Bep, du baccalauréat au Bts, But, licence, master ou tout autre diplôme de l'enseignement supérieur : votre réussite mérite d'être célébrée", écrit la Ville. Rendez-vous le mercredi 22 juillet 2026 à partir de 18h au Vapiano du Front de mer pour une soirée gratuite qui célèbre votre parcours. Les inscription sont obligatoires avant le jeudi 16 juillet 2026, à minuit. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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