Saint-Paul : circulation temporairement interdite sur la Route des Plages

Dans le cadre de travaux réalisés sur la Route Nationale n°1A (Route des Plages), la circulation sera temporairement interdite dans les deux sens entre le Cimetière Marin de Saint-Paul et le PR 33+050, durant plusieurs périodes des vacances scolaires. Des itinéraires de déviation seront mis en place dans les deux sens de circulation. Des micro-coupures temporaires, d'une durée maximale de 15 minutes, pourront également être réalisées sur la voie verte afin de garantir la sécurité des piétons, cyclistes et cyclomoteurs. Une signalisation réglementaire sera installée sur l'ensemble du dispositif pour accompagner les usagers. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Fermetures prévues :

- Du lundi 20 juillet à 5h au jeudi 23 juillet 2026 à 19h

- Du lundi 27 juillet à 6h au jeudi 30 juillet 2026 à 19h

- Du lundi 3 août à 6h au jeudi 6 août 2026 à 19h

- Du lundi 10 août à 6h au jeudi 13 août 2026 à 19h