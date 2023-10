Saint-Paul : 14 millions d'euros investis pour renforcer la sécurité routière

Le conseil municipal de Saint-Paul a validé ce jeudi 26 octobre 2023 l'investissement de 14 millions d'euros pour la sécurisation des accès, la suppression des radiers et le remplacement des ponts sur son territoire. 11 radiers qui seront supprimés d’ici fin 2024. Nous publions ci-dessous le compte rendu du conseil. (Photo photo RB imazpress)

Le Conseil Municipal de Saint-Paul a adopté des mesures ambitieuses pour renforcer le cadre de vie des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a rappelé ce jeudi 26 octobre 2023 que l’aménagement du territoire vise à apporter une amélioration substantielle de la qualité de vie de la population dans tous les domaines. Les hauts occupent une position centrale car il faut combler les retards accumulés dans ces zones.

• 14 M€ investis pour sécuriser la population. La sécurisation des accès, la suppression des radiers, le remplacement des ponts renforcent la sécurité des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Ainsi, lors de ce Conseil, 14 millions d’euros ont été validés en investissement. En trois ans, six ponts ont déjà été construits pour améliorer la sécurité routière, optimiser les déplacements et désenclaver les zones isolées, notamment les hauts. Ce seront 11 radiers qui seront supprimés d’ici fin 2024.

• Investissement massif pour les familles. La nouvelle Convention territoriale globale de services aux familles, dotée de 229 millions d'euros en fonctionnement et de 17 millions d’euros en investissement sur cinq ans, permettra de répondre aux besoins d’accueil des enfants et des familles, de réduire les inégalités d’accès des enfants et adolescents aux activités péri et extra-scolaires et de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des allocataires les plus fragiles.

• Une deuxième crèche itinérante lancée. L’engagement envers l’éducation et la petite enfance se renforce avec le lancement d'une deuxième crèche itinérante. Ce nouveau baby bus répondra aux besoins des familles les plus isolées et offrira un service d’accueil de proximité dans les Bassins de vie du Guillaume et de Saint-Gilles-les-Bains. Le premier baby bus connaît déjà un succès important auprès des familles de Citerne Troussaille, du Guillaume et de Saint-Gilles-les-Hauts.

• Un gymnase construit à La Saline. Le projet de construction d'un gymnase multi-activités à La Saline est lancé dans le Bassin de vie de La Saline, longtemps déshérité. Cet équipement structurant tant attendu répondra aux besoins et à la dynamique des clubs sportifs et des associations du territoire.

• Le chemin ZITTE aménagé. Le désenclavement des hauts passe également par la construction de voiries rurales. Cette ambition se traduit par la livraison des chemins La Vallée, Furcy et Duvernay et des Fourragères. L'aménagement du chemin ZITTE à Bois-de- Nèfles représente un investissement de 2,7 millions d’euros et facilitera ainsi les déplacements des agricultrices et des agriculteurs.

• Le bourg du Guillaume entre dans une nouvelle étape. La structuration du bourg du Guillaume se poursuit grâce à la validation de la Déclaration d’utilité publique du « Pôle collège » par le Conseil. Cette autorisation marque un progrès significatif vers le programme d’aménagement de ce secteur stratégique.

Ce Conseil a permis de passer en revue 49 affaires qui englobent tous les domaines et témoignent de l’engagement important des élus et dans leurs délégations, ainsi que de celui de l’administration.