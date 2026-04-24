Saint-Paul : 167 élèves formés sur les “100 gestes qui sauvent”

Dans le cadre de la Cité éducative de Saint-Paul, 167 élèves de CM2, issus de quatre écoles différentes, ont participé à la formation "100 gestes qui sauvent". Une action qui permet aux enfants de réagir face à l'urgence en apprenant à alerter, protéger et intervenir. "Labellisée pour la période 2025-2027, la Cité éducative de Saint-Paul porte cette ambition en accompagnant les enfants et les jeunes vers la réussite, notamment dans les quartiers prioritaires ", écrit la ville. (Photos : ville de Saint-Paul)