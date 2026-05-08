Saint-Paul : le septième art en plein air

Le samedi 9 mai 2026 de 18h à 22h, à maison Gran kour, les jeunes de la ville de Saint-Paul du conseil des jeunes saint-paulois (CJSP), vous donnent rendez-vous pour une soirée gratuite de cinéma en plein air. Au programme : projection, atelier de débat autour du cinéma et rencontres avec des professionnels du domaine. "Une belle occasion de découvrir le 7e art autrement, d’échanger et de partager un moment unique entre amis ou en famille", assure la mairie de Saint-Paul. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)