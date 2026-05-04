Au mois de mai la ville du Tampon se mobilise pour la collecte de sang

La ville du Tampon se mobilise au mois de mai pour le don de sang, avec l'Établissement français du sang. Les collectes auront lieu le lundi 11 et le mardi 12 mai 2026, à la mairie du Tampon dans la salle de réception de 8h à 13h. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)