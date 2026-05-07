Saint-Gilles : le sable des Brisants accueille le plus grand tournoi de beach-volley de l'océan Indien

C'est une nouvelle édition de l'Open international de beach-volley de l'Océan Indien qui revient à Saint-Gilles, jusqu'au samedi 16 mai 2026. Des équipes masculines et féminines venues d’Europe et de l’Océan Indien s’affronteront lors des matchs internationaux de cet Open des Brisants (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

"L'événement continue de faire rayonner notre territoire à l’international. Cette année, ce sont 83 joueurs étrangers issus de 27 pays qui foulent le sable saint-gillois, soit 4 nations de plus qu’en 2025" détaille la mairie de Saint-Paul.

"L’Open des Brisants, c’est aussi un événement tourné vers le partage et la transmission. Les marmays de Saint-Paul ont ainsi pu participer à une initiation au beach tennis, découvrant la discipline dans une ambiance conviviale et sportive aux côtés des équipes encadrantes" dit encore la mairie saint-pauloise.

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