Don du sang : une heure pour sauver trois vies

La ville de Saint-Paul et l'établissement français du sang, se mobilisent pour le don du sang. Deux collectes sont organisées à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts, le mardi 26 mai et le lundi 08 juin 2026, de 08h00 à 13h00. Chaque don peut aider jusqu’à 3 patients et à La Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Testez votre éligibilité ici.



Pour prendre rendez-vous en ligne c'est ici, ou par téléphone au 0262 90 53 92.

Aux côtés de l’Établissement français du sang, la ville de Saint-Paul s’engage pour le don du sang.