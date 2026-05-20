Saint-Paul : modifications de circulation et de stationnement pour la Guinguette Saint-Gilloise

Le samedi 23 mai 2026 prochain, la Guinguette revient à Saint-Gilles, entre ambiance musicale, restauration et rues animées. Dans ce cadre, la ville de Saint-Paul informe de modifications de la circulation et du stationnement dans le centre-ville de Saint-Gilles. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Les modifications concernent la rue Général de Gaulle ainsi que les rues adjacentes. Elles seront fermées à la circulation de 17h à 01h.

Une déviation sera mise en place par la rue de la Plage jusqu’à 20h (sens Nord-Sud).

Les parkings Séraphin et Ganeme seront fermés dès le vendredi 22 mai au matin.

La Ville informe également de la mise en place de navettes gratuites qui circuleront de 16h à 01h avec des départs :

- au nord : Burger King Grand Fond

- au sud : Jardin d’Eden