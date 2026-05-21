L'alimentation durable, un enjeu pour la ville de Saint-Paul

Ce mardi 19 mai 2026, la ville de Saint-Paul a réuni les acteurs du territoire à l’occasion du comité de pilotage des Projets alimentaires territoriaux (Pat) de Saint-Paul et de Mafate. Cette rencontre a permis de partager les avancées pour construire une stratégie alimentaire territoriale durable, au service des habitants et en réponse aux enjeux agricoles, alimentaires, sociaux et environnementaux du territoire. "Un projet qui affirme la volonté de soutenir l'agriculture locale et qui favorise une alimentation plus responsable", souligne la Ville. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul).

Saint-Paul poursuit son engagement pour une alimentation durable.

Hier matin, la ville de Saint-Paul a réuni les acteurs du territoire à l’occasion du comité de pilotage des Projets alimentaires territoriaux (Pat) de Saint-Paul et de Mafate, en présence du maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, aux côtés des élus de la commune et de nos partenaires.

Cette rencontre a permis de partager les avancées de la démarche engagée par la commune pour construire une stratégie alimentaire territoriale durable, au service des habitants et en réponse aux enjeux agricoles, alimentaires, sociaux et environnementaux de notre territoire.

Au programme de ce temps d’échange :

- Présentation des démarches Pat de Saint-Paul et de Mafate

- Partage du diagnostic alimentaire du territoire

- Définition des enjeux et des objectifs à atteindre

- Présentation des différents scénarios stratégiques et du futur plan d’actions

À travers ce projet, Saint-Paul affirme sa volonté de soutenir une agriculture locale forte, de favoriser une alimentation plus responsable et de construire, avec l’ensemble de ses partenaires, un territoire plus résilient pour demain.