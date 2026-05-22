Cavadee : circulation provisoirement réglementée à Saint-Paul

Afin de permettre le bon déroulement du Cavadee ce vendredi 29 mai 2026, plusieurs mesures sont prises par arrêté municipal afin d’assurer la sécurité. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com).

- À Saint-Paul -

- Stationnement réglementé dans la rue Pothier ainsi que sur la portion de la rue Saint-Louis comprise entre les rues de Paris et Pothier, de 5h00 à 16h00, afin de permettre la dépose et la récupération des élèves

- Circulation interdite dans la rue Saint-Louis, portion comprise entre la rue de Paris et la rue Pothier, de 11h00 à 15h00

- Déviations mises en place par les rues de Paris et Pothier

- À Grande Fontaine -

Stationnement interdit sur le chemin Tour des Roches, portion comprise entre le chemin de l’Érythrine et le n°312 au droit du site de Bouillon, de 5h00 à 15h00

- Circulation interdite (sauf riverains, transports en commun et secours) sur le chemin Tour des Roches, portion comprise entre le chemin de la Poudrière et le chemin de l’Érythrine, de 5h00 à 11h00

- Circulation régulée par les organisateurs et la Police municipale au fur et à mesure de l’avancée de la procession