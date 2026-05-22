Alain Saint-Ange, ambassadeur des Seychelles accueilli par David Lorion à Saint-Pierre

Ce vendredi 22 mai 2026, le maire de Saint-Pierre, David Lorion a accueilli Alain Saint-Ange, ambassadeur des Seychelles chargé des missions spéciales. Cet échange a permis d’aborder le développement du tourisme entre La Réunion et les Seychelles, la coopération au sein des Îles Vanille, ainsi que les perspectives d’amélioration du trafic aérien dans l’océan Indien. "Une rencontre placée sous le signe du dialogue, du rayonnement de nos îles dans l’océan Indien", écrit la mairie de Saint-Pierre. (Photos : ville de Saint-Pierre)