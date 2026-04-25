Saint-Paul : à la découverte de la nature et des étoiles

Pensé comme un moment de partage et de découverte pour toute la famille, cet événement propose une immersion dans l’univers fascinant de la biodiversité nocturne et de l’astronomie, dans un cadre naturel exceptionnel.

- Sensibilisation à la biodiversité -

Dès l’après-midi, petits et grands pourront partir à la découverte de la richesse du vivant :

Observation des oiseaux nocturnes à la jumelle thermique

Balade nocturne « Écoutons les chauves-souris »

Découverte des insectes nocturnes

Activités ludiques pour les enfants

Autant d’animations pour mieux comprendre et protéger la biodiversité de notre territoire.

- La tête dans les étoiles -

À partir de 19h30, place à l’exploration du ciel :

Lecture des constellations au laser

Observation du ciel au télescope

Vision digitale du ciel

Découverte des constellations du zodiaque

Initiation à la photographie nocturne avec smartphone

Encadrées par des passionnés et des associations spécialisées, ces activités permettront d’admirer le ciel réunionnais comme vous ne l’avez jamais vu.

- Contes et ambiance musicale -

À partir de 17h30, laissez-vous porter par une programmation artistique conviviale :

Contes avec la conteuse Marie Faham

Plateau musical avec Missty & Wizdom

Une ambiance chaleureuse pour clôturer la journée en douceur.

- Informations pratiques -

Samedi 25 avril 2026

De 16h00 à 23h00

Case de Tan Rouge – Saint-Paul

Renseignements : 0262 45 90 98