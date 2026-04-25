Saint-Paul : à la découverte de la nature et des étoiles

Ce samedi 25 avril 2026, de 16h à 23h au case de Tan Rouge, la ville de Saint-Paul fait découvrir l'astronomie et la biodiversité nocturne aux habitants avec Fanal Zétwal. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul, ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)
Pensé comme un moment de partage et de découverte pour toute la famille, cet événement propose une immersion dans l’univers fascinant de la biodiversité nocturne et de l’astronomie, dans un cadre naturel exceptionnel.
- Sensibilisation à la biodiversité -
Dès l’après-midi, petits et grands pourront partir à la découverte de la richesse du vivant :
- Observation des oiseaux nocturnes à la jumelle thermique
- Balade nocturne « Écoutons les chauves-souris »
- Découverte des insectes nocturnes
- Activités ludiques pour les enfants
Autant d’animations pour mieux comprendre et protéger la biodiversité de notre territoire.
- La tête dans les étoiles -
À partir de 19h30, place à l’exploration du ciel :
- Lecture des constellations au laser
- Observation du ciel au télescope
- Vision digitale du ciel
- Découverte des constellations du zodiaque
- Initiation à la photographie nocturne avec smartphone
Encadrées par des passionnés et des associations spécialisées, ces activités permettront d’admirer le ciel réunionnais comme vous ne l’avez jamais vu.
- Contes et ambiance musicale -
À partir de 17h30, laissez-vous porter par une programmation artistique conviviale :
- Contes avec la conteuse Marie Faham
- Plateau musical avec Missty & Wizdom
Une ambiance chaleureuse pour clôturer la journée en douceur.
- Informations pratiques -
Samedi 25 avril 2026
De 16h00 à 23h00
Case de Tan Rouge – Saint-Paul
Renseignements : 0262 45 90 98