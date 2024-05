Saint-Paul : aménagement, administration... ouverture de plusieurs concertations

Plusieurs concertations du public se tiendront à Saint-Paul, du mardi 13 mai au vendredi 31 mai 2024, sur le déploiement de la 5G. Le public pourra ainsi prendre connaissance des dossiers d’informations (DIM) lié à ces projets d’aménagement. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Paul.

Ce DIM, réceptionné le 26 mars 2024, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe du Guillaume (9 Chemin de la mairie) aux jours et heures d’ouverture au public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) ainsi que sur le site internet de la commune.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie annexe du Guillaume

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Le second DIM, réceptionné le 16 avril 2024, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe du Guillaume (9 Chemin de la mairie) aux jours et heures d’ouverture au public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) ainsi que sur le site internet de la commune.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie annexe du Guillaume

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Le troisième DIM, réceptionné le 25 avril 2024, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) aux jours et heures d’ouverture au public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) ainsi que sur le site internet de la commune.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Le quatrième DIM, réceptionné le 25 mars 2024, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de Bellemène (7 Chemin Pavé Lougnon) aux jours et heures d’ouverture au public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) ainsi que sur le site internet de la commune.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie annexe de Bellemène

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Le cinquième DIM, réceptionné le 20 mars 2024, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de La Plaine (19, Chemin des Combavas) aux jours et heures d’ouverture au public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) ainsi que sur le site internet de la commune.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie annexe de La Plaine

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Le sixième DIM, réceptionné le 5 avril 2024, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de Bellemène (7 Chemin Pavé Lougnon) aux jours et heures d’ouverture au public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) ainsi que sur le site internet de la commune.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie de proximité de Bellemène

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Retrouvez tous les plans d'aménagement ici.