Saint-Paul assume ses responsabilités pour garantir la rentrée scolaire partout et pour tous

Ce jeudi 2 juillet 2026, le conseil municipal de Saint-Paul a validé des décisions concrètes qui touchent directement la vie des familles, des élèves, des quartiers et des Saint-Paulois. Ces mesures traduisent la même ambition : Protéger la population. Garantir la cohésion sociale et préparer l’avenir du territoire. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo ville de Saint-Paul)

Garantir la rentrée scolaire

« Nous mettons tout en œuvre pour que la rentrée puisse se faire dans toutes les écoles de Saint-Paul. La baisse brutale des contrats aidés ne mettra pas notre ville à l’arrêt. La collectivité fera face, s’adaptera et prendra ses responsabilités. Nous avons anticipé. Et notre rôle n’est pas de commenter les difficultés, mais d’y répondre par l’action », affirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.

Avant cette rentrée d’août 2026, il y a un choc. Une décision nationale brutale. Et une obligation locale : tenir. Afin d’accueillir 12 400 élèves des 66 écoles dans les meilleures conditions possibles, les élu·e·s et les services ont engagé une profonde réorganisation des équipes communales. Tous les moyens ont été recentrés sur les écoles.

Un engagement a été pris : des agents seront présents pour assurer la surveillance des enfants pendant la pause méridienne, à la cantine et sur les temps périscolaires.

C’est une organisation exigeante. Qui demandera de l’adaptation. De la solidarité. Et parfois des efforts partagés. Mais le cap est fixé : garantir la continuité du service public.

Cette réorganisation représente un effort supplémentaire de 3 millions d’euros sur l’année scolaire 2026-2027. Un budget non prévu. Mais assumé. Parce que l’école n’est pas une variable d’ajustement. Investir dans l’école, ce n’est pas une dépense ordinaire. C’est un choix de société pour les enfants, pour les familles, pour l’avenir de Saint-Paul.

Garderie périscolaire : une solution pour toutes les familles

La création d’un service municipal de garderie périscolaire a été validé. Cette décision fait suite aux difficultés rencontrées par plusieurs associations, contraintes de cesser leur activité périscolaire dans les écoles de La Grande Fontaine, Laperrière, Petite-France et Daly-ERAYA, à la prochaine rentrée.

Face à la fermeture annoncée de ces accueils, la municipalité agit pour qu’aucune famille ne soit laissée sans solution à la rentrée d’août. La Ville reprendra directement l’organisation de ces temps d’accueil pour maintenir un service de proximité et sécuriser la prise en charge des enfants.

L’accueil avant et après la classe sera donc assuré par la collectivité dans les établissements concernés. Une réponse immédiate, concrète, indispensable pour les familles et les marmay.

Si d’autres sites venaient à être concernés, la Ville interviendra avec la même détermination. Audelà de l’urgence, cette décision garantit qu’aucun enfant ne restera sans solution d’accueil sur le territoire.

Gratuité des fournitures scolaires : le travail se poursuit

Après la gratuité des transports et de la restauration scolaires, la Ville tiendra un nouvel engagement : la gratuité des fournitures scolaires dès la rentrée d’août 2027. Près de 12 500 élèves sont concernés.

Un dispositif d’une telle ampleur ne peut pas être mis en place dans la précipitation. La municipalité a choisi de prendre le temps de la préparation et de la concertation afin de garantir des fournitures de qualité, adaptées aux besoins des élèves et des équipes pédagogiques.

C’est pourquoi un travail a été engagé avec les directeurs d’école, les enseignants, les représentants des parents d’élèves et la Caisse des Écoles. À l’issue de cette phase, les marchés publics nécessaires seront lancés pour assurer une mise en œuvre complète et maîtrisée dès la rentrée 2027.

Un Contrat de Ville renforcé pour mieux accompagner les quartiers prioritaires

La programmation du nouveau Contrat de Ville « Engagements Quartiers 2030 » a été adoptée.

Grâce à l’engagement de la Ville et ses partenaires, cinq nouveaux quartiers des hauts entrent dans la géographie prioritaire. Saint-Paul compte désormais 11 quartiers prioritaires. Plus de 15 000 habitants sont concernés. Plus de moyens. Plus de financements. Plus d’actions de proximité.

Mais aussi une réalité qu’il ne faut pas nier : les fragilités sociales progressent. Les inégalités s’installent. Et des territoires ont besoin de plus de soutien, plus de présence, plus de continuité.

C’est un paradoxe : des ambitions fortes sont affichées pour les quartiers, tout en réduisant certains outils d’insertion sur le plan local. Plus que jamais, les efforts se poursuivent pour que personne, ni dans les hauts, ni sur le littoral, ni dans les quartiers de vie, ne soit laissé au bord du chemin.

Saint-Paul, grenier de La Réunion : vers une stratégie alimentaire ambitieuse

Autre dossier structurant : l’approbation du Diagnostic Alimentaire Territorial. Avec plus de 3 600 hectares cultivés et plus de 600 exploitations, Saint-Paul affirme son rôle agricole majeur.

Ce diagnostic ouvre une nouvelle étape pour renforcer notre action. Il permettra de mieux comprendre les forces et les fragilités du territoire pour construire une stratégie et répondre aux enjeux de demain :

• souveraineté alimentaire;

• protection des terres agricoles;

• soutien aux filières locales;

• circuits courts;

• transition agroécologique;

• accès de tous à une alimentation saine.

Le retour des Fêtes de Juillet pour soutenir les commerces de proximité

Dans un contexte de baisse de la consommation, commerçants, artisans et forains sont en première ligne. Les événements populaires deviennent essentiels. Ils ramènent du public. Ils recréent de la vie. Ils redonnent de l’air à l’économie locale. Les Fêtes de Juillet en sont l’illustration. Du 4 au 14 juillet 2026, Saint-Paul accueillera la 62e édition de la plus grande braderie de La Réunion.

11 jours d’animations, de commerce et de culture, avec près de 405 commerçants en centre-ville, 120 forains à Expobat et plus de 250 000 visiteurs attendus.

La programmation artistique, les animations, les temps forts du 14 juillet participent à faire du centre-ville et du parc Expobat un espace vivant, attractif et accessible à tous. C’est un levier d’attractivité, de soutien économique et de cohésion.

À travers ces délibérations, un même cap se dessine. Protéger quand les fragilités progressent. Accompagner quand les équilibres se tendent. Préparer pour que Saint-Paul reste debout. Et faire de chaque décision une réponse concrète à la réalité du territoire.