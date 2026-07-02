Serge Hoareau élu président du syndicat mixte de Pierrefonds

Seul candidat, Serge Hoareau a été élu en tant que président du syndicat mixte de Pierrefonds ce jeudi 2 juillet 2026. Le maire de Petite-Île succède à Marina Adigadou, qui a démissionné de cette fonction "pour raisons personnelles" seulement quelques jours après avoir pris ses fonctions, le 26 mai dernier. (Photo d'illsutration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au cours de cette même séance, le Comité syndical a adopté le budget primitif 2026. Cette décision "constitue une étape indispensable pour assurer la continuité de fonctionnement du Syndicat Mixte et préparer les prochaines échéances, dans l'attente de l'audience du Tribunal de commerce de Saint-Pierre prévue le mardi 7 juillet 2026 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire", note l'aéroport.

À l'issue de son élection, Serge Hoareau a déclaré : "Cette confiance est avant tout une responsabilité. Les défis qui nous attendent sont importants, mais je suis convaincu qu'ils ne pourront être relevés que collectivement. Avec les collectivités, l'État, les partenaires économiques, les salariés et l'ensemble des acteurs concernés, nous devons désormais travailler dans un même esprit : celui du redressement et de l'avenir de l'aéroport de Pierrefonds."

"Le Président ainsi que l'ensemble des vice-présidents exerceront leurs fonctions sans percevoir aucune indemnité, traduisant ainsi une volonté commune de consacrer pleinement leur engagement au redressement de l'établissement", précise la direction.

- Une gouvernance "unie et responsable" -

Le nouveau Bureau syndical est composé de la Casud en qualité de premier vice- président, de la Civis en qualité de deuxième vice-président, d'un représentant de la Région Réunion comme troisième vice-président et d'un représentant du Département comme quatrième vice-président.

Cette gouvernance "traduit une volonté forte des collectivités de faire front commun autour d'un équipement stratégique pour le développement du Sud de La Réunion. Au- delà des compétences de chacun, c'est une même ambition qui rassemble les membres du Syndicat : accompagner le redressement de l'aéroport et préparer son développement futur".

Le budget adopté par le Comité syndical repose sur la mobilisation des collectivités membres afin d'assurer la continuité de fonctionnement du Syndicat Mixte et d'accompagner les prochaines étapes de son redressement.

"Dans cette dynamique, le Syndicat Mixte poursuit son travail avec l'ensemble de ses partenaires afin de créer les conditions d'une relance progressive et durable de l'activité aérienne commerciale. Des échanges sont également en cours avec les services de l'État et les organismes concernés concernant le traitement des dettes sociales et fiscales, avec l'objectif de consolider durablement la situation financière de l'établissement", détaille le syndicat mixte.

L'audience devant le Tribunal de commerce du 7 juillet 2026 "constituera une étape importante de la procédure de redressement judiciaire". À son issue, le Syndicat Mixte de Pierrefonds communiquera sur les orientations retenues et la feuille de route qui guidera les prochaines actions engagées pour l'avenir de l'aéroport.

S’il est accepté, l'aéroport pourra entamer son redressement.

Dans le cas contraire, ça sera la fin des vols commerciaux internationaux.

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- 7 opérateurs privés et 10 projets proposés pour relancer l’activité -

Alors que l'aéroport de Pierrefonds est en redressement judiciaire, sept opérateurs privés se sont positionnés, proposant 10 projets sur quatre 4 lots couverts pour le relancer.

Les principaux noms engagés : "AEROSUD (ATR 72-600 basés, cinq routes régionales), AMELIA – Groupe Regourd (ERA hybride-électrique, E190 moyen-courrier, sécurité civile), HELILAGON (Développement de l’activité de la plateforme), MECAWINGS (MRO Part-145), RAA (handling ISAGO), AEROCAMPUS AQUITAINE (formation Part-147) et M3 SYSTEMS (drone BORÉAL ISR)", liste le Syndicat mixte de l'aéroport de Pierrefonds.

Ce résultat apporte "une réponse forte au débat public sur la liaison internationale Durban-Pierrefonds, dont l'ouverture est désormais programmée au 3 juillet 2026.

Ce signal de marché valide les orientations stratégiques portées par les travaux d'expertise. Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique de l'aéroport.

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