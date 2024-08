Ce vendredi 2 août 2024, la commune de Saint-Paul a pris les mesures de police nécessaires à la sécurité des administrés. La baignade et les activités nautiques sont interdites sur toutes les plages et le littoral de la Commune de Saint-Paul à compter du vendredi 2 août et ce, jusqu’à la fin de la vigilance fortes houles. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)